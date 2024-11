Weitwörth bekommt zweite Lokalbahn-Expresslinie

Die Proteste waren groß. Mit der Fahrplanänderung im September verloren Lokalbahn-Pendler, die in Weitwörth-Nußdorf in der Früh einsteigen wollten, gleich mehrere Schnellverbindungen. Der Verkehrsverbund strich den Halt für die LEX-Züge am beliebten Bahnhof. Anstatt viertelstündlich fuhren Züge nur mehr halbstündig zu Arbeitsplatz oder Schule.