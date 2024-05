SPÖ sucht nach einem Namen für die Parteizentrale

Am 12. Juni 1964 war Hans Bögl als erster sozialdemokratischer Landeshauptmann im Amt. Genau 60 Jahre später soll dieses Jubiläum in Bad Sauerbrunn gefeiert werden. „In sechs Jahrzehnten stellte die SPÖ alle Landeshauptleute“, betont Doskozil stolz. Die neue Broschüre beleuchtet die Leistungen jener Politiker, die an der Spitze des Landes die Geschicke geleitet hatten.