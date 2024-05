Piovesana und Polleres holen Grand-Slam-Gold

Nachdem Judoka Lubjana-Francesca „Lulu“ Piovesana bereits im Februar das Grand-Slam-Turnier in der aserbaidschanischen Hauptstadt Baku für sich entscheiden konnte, schlug die Wahl-Vorarlbergerin am Samstag erneut zu und triumphierte beim Grand Slam in Duschanbe in der Klasse bis 63 Kilogramm. Nicht das einzige Gold für Österreich.