Der Entscheidungstag für die Rothosen steht fest

An jenem schicksalhaften Donnerstag werden Präsident Hubert Domig, Vize Andreas Genser und Rechtsanwalt Dr. Stefan Hämmerle in die Hauptstadt reisen und dem Gericht ihren Fall um 11 Uhr vormittags darlegen. Und die Rothosen gehen optimistisch in ihre letzte „Schlacht“ am grünen Tisch. „Wir sind der Meinung, dass alles in unserem Antrag passt“, sagt Finanzchef Genser, „jetzt hoffen wir, dass uns das Schiedsgericht damit recht gibt.“