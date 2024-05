Niederländisches Paar samt Hunden gerettet

Kein Vor und kein Zurück mehr

Das Paar irrte in nördliche Richtung weiter und geriet in weiterer Folge in steil abschüssiges Gelände, das ebenfalls noch schneebedeckt und vereist war. Nachdem weder ein Weiterkommen noch ein Umkehren möglich war, verständigten die beiden Urlauber die Polizei.