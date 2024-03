Diese Männer entschärften die Bombe in Kalsdorf

Bombenalarm am Freitagabend bei den Zeugen Jehovas in Kalsdorf: Ein etwa 50x12x12 Zentimeter großes Paket wurde im Eingangsbereich der Glaubensgemeinschaft gefunden. Sofort kamen Erinnerung an den letzten Sommer hoch – denn vor einem knappen Jahr explodierten zwei an Autos angebrachte Bomben während einer Gebetsstunde.