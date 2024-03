Bombenalarm bei steirischen Zeugen Jehovas

Furchtbare Erinnerungen an den Anschlag im letzten Sommer bei den Zeugen Jehovas in Leibnitz kommen bei dieser Meldung auf – damals explodierten während und nach einer Gebetsstunde an zwei Autos fixierte Sprengsätze: Wie Markus Lamb, Pressesprecher der Landespolizeidirektion am Karsamstag mitteilt, wurde Freitagabend gegen 20.30 Uhr Anzeige erstattet. Ein verdächtiges, größeres und kastenartiges Paket wurde im Eingangsbereich der Glaubensgemeinschaft in Kalsdorf gefunden.