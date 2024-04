Graz: Wieder Bombenalarm bei den Zeugen Jehovas

Donnerstagabend gegen 19 Uhr wählte ein Mitglied der Glaubensgemeinschaft in Graz-Eggenberg den Polizei-Notruf, weil er ein Paket im Eingangsbereich des Königreichssaales gefunden hatte – normalerweise werden hier keine Packerl zugestellt. Nachdem erst am Karfreitag eine Bombe bei den Zeugen Jehovas in Kalsdorf in der Steiermark deponiert und diese danach entschärft worden war, war man in höchster Alarmbereitschaft. „Die Polizei rückte mit einem Großaufgebot an, der Saal, in dem sich einige Personen befanden, wurde evakuiert“, so Polizeisprecher Markus Lamb zur „Krone“.