Abendkarte für Neufelder See quasi zum Nulltarif

Saisonkarte um 28 Euro

Diese soll 28 Euro kosten, wobei alle Neufelder Gemeindebürger am Gemeindeamt einen Zuschuss in der Höhe von 25 Euro erhalten sollen. „Mit der neuen Saisonkarte soll jeder Bürger mit einem Hauptwohnsitz in Neufeld die Möglichkeit haben, in den Sommermonaten am Abend Schwimmen zu gehen, am Strand zu entspannen oder sich mit Freunden auf ein Glas am See zu treffen“, erklärt Bürgermeister Michael Lampel (SPÖ).