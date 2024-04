Im Rausch Brände gelegt: Festnahme!

Die Polizei hat einen Burgenländer ausgeforscht, der für eine Reihe an Brandstiftungen in Niederösterreich verantwortlich sein soll. Der 28-Jährige aus dem Bezirk Neusiedl am See hatte am Sonntagabend bei Vösendorf und Maria Enzersdorf einen Muldencontainer, der mit diversen Kartonagen und Müll befüllt war und neben einer Fassade stand, eine Matratze im Gestrüpp, die vermutlich als Notschlafstelle genützt wurde, sowie Zeitungspapier in einem Gebüsch sowie in einem Einkaufswagen in Brand angesetzt.