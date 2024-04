Das kommt durch Zuzug nach Wien auf das Budget zu

„Asylverfahren von Inaktivität geprägt“

Ludwig: „Die Bilanz der letzten Jahre in der Integrationspolitik des Bundes zeigt, dass die Zeit des Asylverfahrens von Inaktivität geprägt ist. Durch mangelhaftes Deutsch- und Bildungsangebot in den Bundesländern sowie Hürden am Weg in den Arbeitsmarkt geht wertvolle Zeit verloren, was sich natürlich auch negativ auf das Budget auswirkt.“