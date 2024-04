Familiennachzug: Ludwig fordert „mehr Ressourcen“

Familiennachzugs durch Syrer

Forderung an den Bund nach mehr Ressourcen wegen des Familiennachzugs durch Syrer: „Deren Zuteilung ist nach einem völlig antiquierten System geregelt. Was wir daher brauchen ist die Einführung eines österreichweiten Chancenindex ganz oben auf der bildungspolitischen Agenda.“ Und weiter: „Der Chancenindex, so wie wir ihn in Wien bereits im Kleinen verwirklicht haben, stellt sicher, dass Schulen genug Mittel bekommen und jene Schulen, die größere Herausforderungen haben, zusätzliche Unterstützung für Förderung erhalten. Dieses System brauchen wir für ganz Österreich.“ Und er wird auf die Deutschoffensive verweisen, „um Sprachkompetenzen bei Kindern und Jugendlichen zu stärken“