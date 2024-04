Garage offen, Schlüssel steckte, Auto verschwand

Frühmorgens stand das Auto des 45-jährigen Villachers in der unversperrten Garage. Dazu steckte der Fahrzeugschlüssel im Zündschloss. Bald darauf war das Auto weg, der Villacher verständigte um acht Uhr die Polizei und zeigte den Diebstahl an. Die Beamten kamen dem Täter rasch auf die Schliche. Eine gute halbe Stunde später trafen Polizisten das Auto in Mittersill im Salzburger Pinzgau an einer Tankstelle an der Pass-Thurn-Straße B161 an.