Bereit für Klinik-Karriere: 700 Schüler zu Gast

Klinik will Personalnot entgegenwirken

Mehr als 700 Schülerinnen und Schüler aus ganz Salzburg und dem angrenzenden Oberösterreich pilgerten am Freitag ins Salzburger Uniklinikum, als sich die Tore für interessierten Nachwuchs öffneten. Ziel war es, nicht nur in Arztkittel oder Pflegedress zu schlüpfen, sondern auch weitere Berufsbilder wie das der Ergotherapeuten, Diätologen, Obduktionsassistenten oder Orthoptisten vorzustellen. Man will mit dem Info-Tag, wo Jugendliche auch selbst anpacken können, vor allem Interesse wecken und so auch der zunehmenden Personalnot in den Kliniken entgegenwirken.