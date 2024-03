Etwas Entlastung bei Operationen in Sicht

Deutsch ist im OP extrem wichtig

So schnell wird es in Salzburg keine Verbesserung geben. In Sicht sind jetzt spezielle OP-Pflegekräfte aus Kolumbien. Zwölf fliegen nächsten Donnerstag von Bogota nach Salzburg. Sie sind ausgebildet, müssen aber noch Kurse absolvieren und auf das Deutschniveau B2 kommen. „Im OP-Bereich muss man verstehen, was der Operateur sagt. Das ist überlebensrelevant“, schildert die Pflegedirektorin.