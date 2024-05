Sucic kämpferisch: „Den Druck hat mehr Sturm Graz“

Die kleine Chance von Red Bull Salzburg auf den Fußball-Meistertitel lebt. Mit einem 5:1-Kantersieg in Hartberg und dank der Schützenhilfe in Linz ist der Rückstand auf Sturm Graz auf zwei Punkte geschrumpft. Am Sonntag hat Salzburg ein „Finale dahoam“ gegen den Dritten LASK. Der Druck würde nicht auf Salzburg lasten, gibt sich Luka Sucic gelassen.