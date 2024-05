Wieder Brandschaden: Waren es die Windmast-Täter?

Ein Landwirt (32) meldete am Samstagnachmittag der Polizei den Brandschaden an seinem Traktor, der am Lehmberg in Neumarkt am Wallersee stand. Den Ermittlungen nach dürften jene Täter, die in der Nacht zum Donnerstag dort bereits einen Windmess-Mast umsägten, auch das Fahrzeug angezündet haben: „Wir gehen davon aus, dass die beiden Taten in Zusammenhang stehen. Das ergibt sich durch die Spurenlage und den gefundenen Brandbeschleuniger“, erklärt Irene Stauffer von der Polizei Salzburg.