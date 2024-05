Start für Sanierung von Bahnhof in Maishofen

In Vorbereitung auf die Ski-WM 2025 investieren ÖBB, Land Salzburg und die Gemeinde Maishofen in die Bahninfrastruktur. Die ÖBB-Haltestelle in Maishofen, direkt am Eingang zum Glemmtal und damit auch nächstgelegener Zug-Stopp für den WM-Ort Saalbach-Hinterglemm, wird bis Ende des Jahres 2024 modernisiert. Die Gesamtinvestitionssumme: 18,5 Millionen Euro.