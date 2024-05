Betrunkene Radlerin (63) fiel in den Zeller See

Der Vorfall passierte kurz vor Mitternacht in der Nacht zum Sonntag bei der Seepromenade. Glücklicherweise fiel die Frau in einem seichten Bereich in den See. Dadurch konnten Passanten die durchnässte Frau aus ihrer misslichen Lage befreien und ins Trockene bringen. Die Polizei machte ihre Arbeit und zeigte die Frau wegen der Alko-Fahrt an.