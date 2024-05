Polarlicht-Jäger lösten Chaos am Gaisberg aus

Da hofften wohl zu viele Salzburger auf eine zweite Chance, Polarlichter mit ihrer breiten Farbpalette über Salzburg beobachten zu können. Der stärkste Sonnensturm seit 2003 sorgte in der Nacht zuvor für unerwartet intensive Lichtstimmungen auch über Salzburg und sogar noch weiter südlich. Social Media war am Samstag voller stolzer Foto-Postings – auch aus allen Teilen des Bundeslandes, vom Pinzgau bis in den Flachgau, vom Zeller See bis zum Zwölferhorn.