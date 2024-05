Nach 28 Jahren: Mühlbach ist wieder erstklassig

Nach Eugendorf 1b in der 2. Klasse Nord A krönte sich vergangenen Samstag auch 2. Klasse Süd-Dominator Mühlbach am Hochkönig vorzeitig zum Meister. Viele Jahre arbeitete man auf diesen Aufstieg hin, mit dem 2:0-Auswärtssieg in Mauterndorf ist man nun nach 28 Jahren wieder erstklassig.