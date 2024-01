Salzburger Landeskliniken fehlen 200 Mitarbeiter

In Pandemie ging vielen die Luft aus

200 Stellen sind unbesetzt. Gründe dafür war die Pandemie, in der vielen die Luft ausgegangen ist. Sie reduzierten deshalb ihr Beschäftigungsausmaß. Die Pensionierungswelle verschärft die Lage. In den nächsten zehn Jahren kommen 1200 der knapp 6000 Mitarbeiter ins Pensionsalter. Es wird also noch schwieriger werden.