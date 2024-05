„Für Bauern ist auch viel Positives vorangegangen“

In der Serie „Was ist geschehen? Was muss passieren?“ beleuchten Krone-Leserinnen und -Leser die Arbeit der Salzburger Landesregierung. Neben kritischen Stimmen erreichen die „Krone“ zufriedene Kommentare wie die Meinung von Markus Kirchner, Obmann der Agrargemeinschaft Unterpleißling im Pongau. „Es ist in der Agrarpolitik, aber auch in Hochwasserschutz und Energiepolitik viel Positives vorangegangen“, schreibt er. Vorbildlich sei, dass die Landesregierung als einziges westösterreichisches Bundesland Vorranggebiete für Windräder ausgewiesen habe. Die Energiewende könne niemand mehr leugnen.