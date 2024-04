Dornbirn hat keine Zweifel vor dem Duell mit Sturm

Mit dem 2:2-Remis zuletzt in Stripfing sind die Rothosen nun schon fünf Spiele ungeschlagen, mussten aber ihren Siegeslauf unterbrechen. Der soll aber heute (14.30) bei Sturms Amateuren schon wieder fortgesetzt werden. Denn ein Dreier wäre aus vielen Gründen Gold wert. Die Rothosen könnten sich acht Punkte Polster auf Sturm verschaffen, was eine Sorge weniger bedeuten würde. Außerdem im besten Fall bis auf einen Punkt an die Nichtabstiegsränge aufschließen.