Drogendealer (34) nach Hausdurchsuchung in Haft

Ein 34-Jähriger, den die Polizei schon seit längere Zeit als Suchtgifthändler in Verdacht hatte, konnte am Dienstag von Ermittlern in seiner Wohnung in Vorchdorf überführt und festgenommen werden. Der Verdächtige soll zumindest in den vergangenen sechs Jahren illegal Cannabis gezüchtet und gewinnträchtig damit gedealt haben.