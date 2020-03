Gemeinde Kremsmünster erhält vier Millionen Euro

Meldungen an Behörde geschönt

Vier Millionen Euro hatte das Unternehmen zwischen 2010 und 2019 zu wenig an Kanalgebühren bezahlt gehabt - das wurde bei einer internen Prüfung festgestellt. Die Menge der betrieblichen Abwässer und die Luft-Emissionen des Werks in Kremsmünster wurden bei der Übermittlung an die zuständigen Behörden zum Teil erheblich geschönt. Darüber wurde die Gemeinde Kremsmünster und die Bezirkshauptmannschaft Kirchdorf informiert.