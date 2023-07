Forscher alarmiert: Mittelmeer wird immer salziger

Die Wissenschaftler des spanischen Meeresforschungsinstituts ICM-CSIC veröffentlichten ihre Erkenntnisse im „Journal of Marine Science and Engineering“. Die Ergebnisse beruhten auf der Auswertung von Langzeitdaten der vergangenen 30 Jahre und seien in allen Wassertiefen gemessen worden. Der Salzgehalt des Mittelmeeres ist höher als zum Beispiel der des Atlantik, weil mehr Wasser verdunstet als aus Flüssen hinzukommt, die in das Binnenmeer münden.