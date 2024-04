Rekordmehrkämpferin Posch muss für Auftakt passen

„Natürlich weiß man vor dem allerersten Wettkampf der Saison nie so wirklich, wo man steht“, lächelt Chiara Schuler vor dem Multistars-Meeting am Wochenende. „Aber nach einer gesundheitlich durchwachsenen Hallensaison bin ich jetzt topfit und fahre am Donnerstag mit einem guten Gefühl nach Brescia.“ In ihrer Vorbereitung auf die Freiluftsaison hat die 22-Jährige einige Dinge umgestellt.