Kocher bremst bei Gas-Aus, Parteien schäumen

Kritik an „holprigen medialen Äußerungen“ der ÖVP

Kritik an den Aussagen des Wirtschaftsministers übten neben dem grünen Regierungspartner auch FPÖ und SPÖ. „Energieministerin Leonore Gewessler hat einen konkreten Entwurf bereits vor über einem Monat an den Koalitionspartner geschickt. Bisher haben wir aber bis auf holprige mediale Äußerungen leider keine Antwort von der ÖVP erhalten“, so Grünen-Energiesprecher Lukas Hammer in einer Aussendung.