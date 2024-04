Wer traut sich gegen den Watschenmann in den Ring?

Seit Monaten zieht Chris Konrad fünfmal die Woche Boxhandschuhe an und beginnt sein Training. Ein bis zwei Stunden, jedes Mal. „Dadurch bin ich aus einem Loch in meinem Leben herausgekommen. Du lernst Disziplin, etwas zu erreichen“, erklärt der Grazer seine zweite Teilnahme am Branchenboxen. Angst? „Ich bin nicht empfindlich“, sagt Konrad. „Am schwersten ist es, dass man sich nicht wegdreht. Das muss das Gehirn erst lernen.“