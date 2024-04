Brucknerhaus: Neue Akzente in der Saison 2024/25

„Ich mache mir keine Sorgen um die inhaltliche Zukunft des Brucknerhauses“, betont Bürgermeister Klaus Luger. Nach der Freistellung von Dietmar Kerschbaum als Intendant Mitte März sieht er als LIVA-Aufsichtsratsvorsitzender das Konzerthaus an der Donau in guten Händen: „Es ist kein elitärer Musentempel, sondern ein Haus für alle, in dem sich Top-Weltstars genauso präsentieren wie Talente oder Künstler der Region.“