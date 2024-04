Ein Schützenfest im Geiste des Honigdachs

Ilztal markierte in der Unterliga Ost das Revier, behauptete mit einem 6:2-Kantersieg im Spitzenduell gegen Rohrbach Platz eins – Rivale Pischelsdorf (5:2 in Grafendorf) sitzt jetzt im Nacken. Was Ilztal mit Sturm oder Schalke gemeinsam hat und ob man dort jetzt für die Oberliga plant, lesen Sie samt Bildergalerie im neuesten steirischen Spiel der Runde.