SAK stolperte im Cup erneut über Eugendorf

Lange sah es nach einem Sieg der Heimischen aus. Hamzic überrannte zwei Gegenspieler mühelos und schob eiskalt zum 1:0 ein. Nach Zuspiel von Költringer und eben Hamzic über die linke Seite erhöhte Bachler aus knapp elf Metern zum 2:0. Es wurde aber nochmals spannend. Ötztürk traf volley nach Corner. Am Ende blieb es beim 2:1 für Eugendorf, weil Weixler und Preslmayr am Torgestänge scheiterten. „Es war aber verdient. Wir waren spielerisch besser“, fand Eugendorf-Sportchef Ivan Pecaranin. Dem entgegnete SAK-Coach Florian Königseder: „Wir sind an der Chancenverwertung gescheitert, hatten zwölf Hochkaräter.“ Hilft nicht: Schon zum Frühjahrsstart hatte das damalige Salzburger Liga-Schlusslicht gegen Eugendorf knapp verloren.