Coach schmiss Grillfest nach Sieg in der Heimat

Direkte Ecke in Überzahl ebnete Weg zum Sieg

Im zweiten Salzburger Liga-Direktduell bog Bürmoos die an sechs Stellen runderneuerten Thalgauer beim Debüt von Trainer Alexander Pilaj mit 3:1. Zwar gingen die Hausherren nach Außenrist-Idealvorlage von Wallner für Omanovic in Führung. Gäste-Kapitän Permanschlager glich aber nach Corner bald aus. Nach Torraub-Rot für Thalgau-Goalie Edenstöckl traf erst Höller per direkter Ecke ins lange Eck, ehe Neuzugang Memic nach weiter Flanke zum 3:1-Endstand einschob.