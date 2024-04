Aufgemotzte Autos waren zu schnell für die Angeber

Nach der Ankündigung eines Großtreffens der Tuningszene im Bereich Linz und Linz-Land in den sozialen Medien, fanden sich am Samstag gegen 18 Uhr einige Fahrzeuge bei der sogenannten Trauner Kreuzung im Stadtgebiet von Traun ein. Gemeinsam fuhren diese Richtung Niederösterreich. Gegen Mitternacht kehrte der Großteil der Autos wieder zur Trauner Kreuzung zurück.



Eisensteher touchiert

Dort wurden sie von Polizeistreifen kontrolliert, wobei mehrere verkehrsrechtliche Anzeigen erstattet werden mussten. Ein Fahrzeug entzog sich der Anhaltung, nachdem es eine rote Ampel missachtet hatte. Der Lenker verlor aufgrund der massiven Geschwindigkeit die Kontrolle über seinen Wagen. Dieser geriet ins Schleudern und touchierte nach etwa 150 Metern einen Eisensteher, einen Anhänger und schließlich ein parkendes Auto. Die drei Insassen flüchteten aus dem schwer beschädigten Fahrzeug von der Unfallstelle.



Gegen Fassade geprallt

Ein weiterer Teilnehmer fuhr am Parkplatz eines Supermarktes aufgrund eines Fahrmanövers in die Fassade des dortigen Geschäftes, wobei die Eingangstüre samt Türstock beschädigt wurde.



Mit 133 statt 70 km/h

Ein Lenker wurde mit einer Geschwindigkeit von 133 km/h bei erlaubten 70 km/h gemessen. Außerdem erwischten die Beamten einen Lenker, der sein Fahrzeug alkoholisiert und einen der sein Fahrzeug unter Drogeneinfluss in Betrieb genommen hatte. Bei einem Autofahrer konnte festgestellt werden, dass er ohne gültige Lenkberechtigung unterwegs war.