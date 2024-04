100 Tonnen Gefahrengut waren zwei Wochen unbewacht

In Deutschland verboten

Am Donnerstag, dem 19. April 2024 gegen 14.30 Uhr wurden die fünf Sattelanhänger mit den zwei Zugfahrzeugen von der Gefahrgutstreife der Autobahnpolizeiinspektion Ried am Parkplatz Suben wahrgenommen. Weitere Erhebungen ergaben, dass diesen fünf Sattelanhängern zuvor die Einreise nach Deutschland untersagt worden war, da es sich bei diesen Gasen um in Deutschland verbotene Kältemittel handeln würde.



In der Türkei beladen

Beladeort der Sattelanhänger war in der Türkei. Der Entladeort wäre in Deutschland gewesen. Somit befanden sich vom 5. bis 19. April 2024 über 100 Tonnen Gefahrgut (Gase) am Parkplatz Suben abgestellt in fünf Sattelanhänger, ohne dass diese gefährliche Ladung von außen erkennbar war.