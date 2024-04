„Girls Day“ im Blaulicht: Schnuppern für Mädels

Am 25. April wird‘s spannend: Frauen und Mädchen können in der Klagenfurter Khevenhüller-Kaserne bei einem besonderen Event in den Blaulichtberuf reinschnuppern! Polizei, Feuerwehr, Rotes Kreuz, Samariterbund, Zivilschutzverband und Bundesheer zeigen im Rahmen einer gemeinsamen Präsentation von 8.30 bis 14 Uhr, was sie so alles draufhaben.