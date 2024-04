Kapitän Kronthaler: „Der Druck liegt bei Hartberg“

Die Hypo-Volleyballer dürfen schon mal den Sekt für die Meisterfeier einkühlen. Nach dem 3:1-Heimsieg am Mittwoch führen die Tiroler Schmetterkönige mit 3:0 in der „Best-of-7-Finalserie gegen Hartberg. Kapitän Niklas Kronthaler und Co. haben am Samstag in Hartberg den ersten von drei Matchbällen.