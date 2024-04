Lassen Sie sich DAS nicht entgehen

Unsere innovative Poolabdeckung vereint Funktionalität mit ästhetischem Design und bietet eine multifunktionale Lösung für jeden Garten. Dieses hochwertige Pooldeck dient nicht nur als sicherer Schutz für Ihren Pool, sondern auch als stilvolle Terrasse. Der robuste Grundrahmen mit den Maßen 640x320 cm ist speziell für Pools bis zu 6x3 Metern konzipiert. Der Deckbelag aus BPC Vintage3D und die Montagekomponenten aus Edelstahl V4A garantieren eine hohe Belastbarkeit von 150kg/m² und sind 100% salzwasserbeständig, was die Langlebigkeit unterstreicht. Zusätzlich bietet das Deck einfache Handhabung beim Öffnen und Schließen und ist kindersicher versperrbar, was für zusätzliche Sicherheit sorgt. Mit unserem Pooldeck investieren Sie in Qualität und Design, das sich nahtlos in die umgebende Gartenlandschaft einfügt und gleichzeitig umfassenden Schutz bietet.