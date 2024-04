Neue Verteidigungsstrategie gegen China gerichtet

Wie bereits berichtet, strebt die Regierung in Canberra nach einer Stärkung der Seestreitkräfte durch nuklear betriebene U-Boote. Mit einer Verdreifachung der Raketenbestände soll die stärkste Marine in der Geschichte des Landes aufgestellt werden. Canberra fürchtet Eskalationen durch China vor allem in der Straße von Taiwan, im Süd- und Ostchinesischen Meer und an Chinas Grenze zu Indien. In der Verteidigungsstrategie heißt es, China habe „Taktiken unter Gewaltandrohung angewandt, um seine strategischen Ziele zu erreichen“.