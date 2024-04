Asien bekommt eine „NATO“

Für Japan ist das eine echte Zeitenwende, dokumentiert durch den pompösen Staatsbesuch des japanischen Premiers vergangene Woche in Washington. Der zu Isolationismus neigende Inselstaat mit einer pazifistischen Verfassung seit dem Zweiten Weltkrieg war durch das gemeinsame militante Auftreten Russlands, Chinas und Nordkoreas in Asien regelrecht aufgeschreckt – und aufgewacht, was seine eigenen Sicherheitsbedürfnisse betrifft.