USA sagt zu, Japan und Philippinen zu verteidigen

US-Militärkommando in Japan wird umstrukturiert

Am Dienstag hatten Kishida und US-Präsident Joe Biden eine engere Zusammenarbeit in der Verteidigung verkündet. So stellten sie Pläne zur Umstrukturierung des US-Militärkommandos in Japan vor. Biden kündigte auch an, dass Japan und die USA mit Australien ein gemeinsames Luftabwehrnetz einrichten würden.