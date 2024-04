Warum die EU jetzt über Kinderschutz diskutiert

„Krone“:Landeshauptmann Peter Kaiser ist derzeit für den Ausschuss der Regionen in Brüssel. Was macht er dort?

Martina Rattinger: Zwei Drittel der EU-Gesetze haben einen regionalen Bezug. Bevor sie verabschiedet werden und in Kraft treten, werden sie fünfmal im Jahr im großen AdR-Plenum von regionalen und lokalen Politikerinnen und Politikern aus allen EU-Mitgliedsländern diskutiert. Sie haben die Möglichkeit, in einer Stellungnahme ihre Meinungen dazu zu vertreten und politische Empfehlungen abzugeben. Dafür ist Peter Kaiser jetzt hier – er gibt seine Stellungnahme zum Thema Kinderschutz ab.