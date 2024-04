Online-Shopping: Jeder zehnte Kauf geht zurück

Unterschiedlichste Gründe für Retouren

Passt nicht, gefällt nicht oder hält nicht, was es verspricht: Kundinnen und Kunden, die online bestellte Waren zurückschicken, tun dies aus unterschiedlichsten Gründen. Am häufigsten werden Online-Käufe retourniert, da die Größe des Produkts, also zum Beispiel bei Kleidung oder Möbeln nicht gepasst hat: Zwei Drittel (67 Prozent) geben dies als Grund für Retouren an.