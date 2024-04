Konto-Plünderer wollen an das Geld der Bankkunden

Experte warnt

„Hier versucht offenbar jemand, an fremde Kontodaten zu gelangen“, ist sich der mit dem Fall betraute „Krone“-Cybersecurity-Experte Dr. Cornelius Granig sicher. Eindringlich warnt er davor, den in der E-Mail angegebenen Link anzuklicken – denn damit würde der Gehackte alles an persönlichen Geldflüssen preisgeben – Zugriff auf Girokonto und mehr inklusive. Jenes besorgte Opfer, dem die am 13. April überwiesenen 1289,70 Cent „rückerstattet werden“ sollten, schaltete umgehend Bankzentrale in Wien ein.