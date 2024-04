Wanderer (25) stürzte Wasserfall hinunter

Beim Aufstieg rutsche der junge Mann aus, verlor das Gleichgewicht und stürzte in die vorbeifließende Frutz. Da die Strömung des Flusses sehr stark war, gelang es ihm nicht, das Ufer zu erreichen. Er wurde von der Frutz mitgerissen und stürzte über einen Wasserfall in die Tiefe. Dort blieb er in einer Gumpe liegen.