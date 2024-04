Die Qual der Wahl: Was trägt ein Hochzeitsgast?

In den kommenden Wochen startet die Hochzeitssaison voll durch. Kurz vor dem großen Tag wird es bei den Brautleuten meist ruhig, denn dann sollte bereits alles organisiert sein. Man weiß ja, wie viel Vorlaufzeit eine perfekt geplante Hochzeit erfordert. Für viele Gäste hingegen beginnt der Stress erst, denn es gilt ein passendes Geschenk zu finden und sich entsprechend in Schale zu werfen. Nicht selten wird sogar ein Dresscode vorgegeben, etwa Tracht. In jedem Fall sollte man sich vor allem wohlfühlen, denn man verbringt viele Stunden in seinem festlichen Outfit. Das gilt speziell für die Schuhe – am besten, man nimmt ein bequemes Paar zum Wechseln mit.