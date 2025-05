Alles neu macht der Mai: Spannende Lokale

Süßes und Salziges

Pünktlich vor dem Muttertag hat auch Mamas Café am Stephansplatz 6 in der Innenstadt eröffnet. Hier gibt es nicht nur köstliche Nachspeisen und Kaffee, sondern auch ein besonderes Konzept: Arbeit finden hier nämlich alleinerziehende Frauen. Als Social Business fließen alle Einnahmen in das Projekt.