Kuchl zerlegt Hallein im Hit-Derby, SAK zeigt auf

SAK feiert ersten Sieg, Adnet punktet

Spannender geht‘s im Keller zu. Der SAK nutzte die Anif-Niederlage und feierte just gegen Puch, wo sich etliche Ex-Nonntaler tummeln, den ersten Sieg im Frühjahr. Winterneuzugang Hindler und Hager erzielten die Tore zum 2:0-Sieg. „Wir hatten das Spiel von Anfang an gut im Griff, ein wichtiger Sieg“, war Trainer Zeyringer happy. Blau-Gelb distanzierte damit den Vorletzten Anif auf fünf Punkte. Indes krallte sich Schlusslicht Adnet daheim gegen Henndorf einen Punkt. „Wir sind an unserer Chancenverwertung gescheitert, hatten drei Stangenschüsse und vier, fünf Hunderter“, murrte Henndorf-Sektionsleiter Lindlbauer. Der dennoch dem Gegner gratulierte: „Sie kämpfen bis zum Umfallen, haben auch spielerisch gute Sachen dabei. Da war nichts davon zu sehen, dass sie erst sechs Punkte haben.“