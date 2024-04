Pitts Misshandlungen fingen lange vor Ehe-Aus an

„Indem Mr. Pitt sich weigerte, ihre Zinsen zu kaufen, sie dann aber verklagte, stellte er direkt infrage, warum diese Geheimhaltungsvereinbarung für ihn so wichtig war und was er damit erhoffte, begraben zu können: nämlich seinen Missbrauch von Mrs. Jolie und ihrer Familie“, verwies Jolies Anwalt auf die Klage, die Pitt 2022 gegen Jolie wegen des Verkaufs ihrer Anteile am Weingut an eine andere Partei eingereicht hatte.